Infortunio Calabria, chi gioca al suo posto nel Milan

Getty Images

Due giorni prima della trasferta del Milan a Firenze contro la squadra di Palladino,: il classe ‘97 non sarà a disposizione di Fonseca a causa di un problema al polpaccio, che lo costringe così a saltare la gara di domenica sera in programma alle 20.45 al Franchi.- L’idea dell’allenatore era quella di schierare Calabria titolare da terzino destro in una difesa a quattro con la coppia Gabbia-Tomori al centro - Pavlovic scalpita per provare a prendere il posto dell’inglese - e Theo Hernandez dall’altra parte. Con Calabria ko, probabilmente,, rimanendo in campo per tutta la partita.

- il forfait nella trasferta di Firenze però non dovrebbe preoccupare troppo. Dopo la pausa il Milan riprenderà il campionato dalla sfida con l’Udinese a San Siro, in programma sabato 19 alle 18; poi il Bruges ancora in casa prima della trasferta di Bologna del 26 ottobre.