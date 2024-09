Infortunio Castellanos, quante e quali partite può saltare con la Lazio

Getty Images

Era partita a mille la stagione del, l'argentino si è caricato sulle spalle l'attacco della Lazio con tre gol in quattro partite: l'ex Girona ha segnato in tutte le gare nelle quali ha giocato, tranne che nella sfida contro l'Udinese alla seconda giornata di campionato vinta comunque 2-1 dai biancocelesti. Con le sue reti il classe '98 ha portato sei punti a una Lazio che non ha ancora mai perso in questa nuova Serie A.- Ora però dovrà fare a meno per un po' del suo bomber: Castellanos si è infortunato nell'ultima sfida col Verona e gli esami approfonditi hanno evidenziato un edema da sovraccarico muscolare a carico degli adduttori della coscia sinistra.probabilmente l'attaccante argentino salterà la prossima partita di campionato contro la Fiorentina e anche il debutto in Europa League con la Dinamo Kiev, ma potrebbe recuperare già per la gara successiva col Torino domenica 29 settembre alle 12.30.

- In questo avvio di stagione Castellanos ha confermato il buon rendimento che ha avuto l'anno scorso. Anzi, è anche migliorato:; decisive la rete segnata all'Olimpico con il Milan per il pareggio finale, e quella contro il Verona che ha regalato la vittoria ai biancocelesti. Ora lo stop forzato, in attesa di tornare a disposizione.