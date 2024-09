Infortunio Castellanos, chi gioca al suo posto nella Lazio

Getty Images

Dopo un grande avvio di stagione ilè stato costretto a uno stop forzato. L’attaccante della Lazio si è infortunato nell’ultimo turno di campionato durante la gara vinta in casa all’Olimpico contro il Verona: l’argentino è uscito a poco meno di mezz’ora dalla fine per un problema muscolare col risultato già sul 2-1, gli esami svolti successivamente hanno evidenziato un edema da sovraccarico muscolare a carico degli adduttori della coscia sinistra.

- Un problema che costringerà l’argentino a saltare la prossima partita di campionato in programma a Firenze con la Fiorentina domenica alle 12.30. A parlare delle condizioni di Castellanos è stato l’allenatore Baroni in conferenza stampa: “Fortunatamente non ha nulla di importante, ma non voglio rischiare niente”. Confermata quindi l’assenza del Taty, il tecnico biancoceleste ha parlato anche del possibile sostituto: “. Uno partirà dall’inizio e l'altro a gara in corso”.

- La Lazio dovrà quindi rinunciare al suo bomber per la quinta giornata di campionato. Castellanos infatti ha sempre segnato in tutte le prime quattro giornate di Serie A tranne in un’occasione: l’unica gara nella quale è rimasto a secco è stata quella con l’Udinese, vinta comunque 2-1 dai biancocelesti., prima di uscire per l’infortunio ed essere sostituito da Castrovilli al debutto con la Lazio.