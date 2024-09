Infortunio Dimarco, cosa filtra per il derby

Getty Images

Buone notizie in casa Inter. Dopo aver saltato il debutto in Champions League contro il Manchester City per infortunio,in programma domani 22 settembre alle ore 20.45. L'esterno sinistro era rimasto a riposo nella sfida europea per precauzione a causa di un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra, l'idea era proprio quella di non forzarlo in vista del big match di campionato.- Inzaghi infatti lo voleva preservare per la gara di San Siro contro la squadra di Fonseca e così è stato: venerdì Dimarco si è aggregato al gruppo lavorando insieme ai compagni,. Sicuramente il classe '97 rientrerà tra i convocati dopo aver saltato la trasferta dell'Etihad, il giocatore vuole aiutare la squadra a vincere il derby e nelle prossime ore il tecnico prenderà una decisione definitiva.

- Se Dimarco non dovesse partire titolare, probabilmente al suo posto giocherà il brasilianonel 3-5-2 nerazzurro rimanendo in campo per tutta la partita; nella gara precedente, in campionato col Monza, era partito dall'inizio facendo il braccetto sinistro nella difesa a tre.