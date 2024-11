Infortunio Icardi, il Galatasaray torna sul mercato? Da Correa a Milik, tutte le occasioni dalla Serie A

Il sorriso dal volto dei tifosi del Galatasaray per la vittoria in Europa League contro il Tottenham è sparito subito quando è arrivato il responso ufficiale sull'. Addio Maurito, stagione finita. Il Gala lì davanti ha comunque Osimhen ma ora dovrà fare a meno dell'attaccante argentino che già a inizio stagione ha dovuto combattere con un infortunio, ma decisamente più lieve rispetto a quello subito nell'ultima sfida europea contro gli Spurs.- Il ko di Icardi ha messo in moto anche i dirigenti del club turco, che stanno iniziando a guardarsi intorno per capire se fare un tentativo per un attaccante alla riapertura del mercato.: quegli attaccanti che stanno trovando poco spazio e hanno voglia di giocare con continuità, o chi sta vivendo situazioni simili a quella di Osimhen a Napoli nella scorsa estate.

- Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile addio di Osimhen a gennaio maIl nigeriano è arrivato in prestito secco dal Napoli, senza né diritto né obbligo di riscatto. L'ingaggio da 6 milioni di euro è pagato tutto dai turchi, con il club di De Laurentiis ha un contratto fino al 2027 con clausola rescissoria di 75 milioni. Il Gala si tiene stretto Osimhen almeno fino a fine stagione, poi la prossima estate valuterà se provare a prenderlo a titolo definitivo sedendosi a trattare col Napoli.

- Due profili che potrebbero interessare al Galatasaray sono quello didell'Inter: Inzaghi ha cinque attaccanti in rosa, considerando che Lautaro, Thuram e Taremi sono intoccabili uno tra l'austriaco e il Tucu è di troppo. E potrebbe andare via a condizioni favorevoli al club turco. Per l'ex Lazio c'era già stato qualche approccio in estate, senza però mai approfondire il discorso. Se vogliono provare a prendere ancora dal Napoli c'è ilche chiede più spazio, nella Juve è in uscitapuò lasciare il Milan. Occhio anche alla situazione dialla Roma: era in uscita in estate, dopo non aver trovato nessuna soluzione le parti avevano parlato anche di una risoluzione consensuale e alla fine è rimasto. Ma a gennaio può partire.

- Victor Osimhen è l'intoccabile di Okan nell'attacco del Galatasaray: otto presenze, sei gol e tre assist tra campionato ed Europa League,: in rosa ci sono l'ex Chelsea Batshuayi che finora ha giocato quattro spezzoni di partite, l'ungherese Sallai - un passato al Palermo - il classe 2003 Yusuf Demir e il 18enne Halim Yukseloglu cresciuto nel vivaio.