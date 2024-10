Zalewski: "Sì, ero vicino al Galatasaray. Ecco come e perché ho detto no"

Nicola, esterno polacco della, ha rotto il silenzio sul periodo in cui i giallorossi lo avevano estromesso dalla rosa a causa della trattativa con i turchi del, andata avanti per giorni prima di naufragare."Non mentirò: ero molto vicino a trasferirmi al Galatasaray. C'era un'ottima offerta sul tavolo, ma ci ho pensato un po', ho parlato con la mia famiglia e penso di aver fatto ciò che era meglio per me. Recentemente ho giocato e sono rientrato normalmente in rosa e ne sono molto contento", ha detto a TVP dal ritiro della Polonia, sconfitta ieri per 1-3 dal Portogallo

