Infortunio Kvaratskhelia, fuori in Udinese-Napoli? Chi gioca al suo posto

Alla vigilia della gara in casa dell'Udinese in programma domani alle 20.45,. Probabilmente Calzona non avrà a disposizione il georgiano per il posticipo di lunedì sera, l'ultima partita della 35a giornata di campionato: "Kvaratskhelia, in seguito ad un risentimento muscolare alla coscia sinistra accusato nell'allenamento di ieri - si legge in una nota ufficiale del club - ha svolto lavoro personalizzato in palestra".- Brutte notizie per l'allenatore, che anche senza Kvaratskhelia non intende snaturare il suo credo tattico: il modulo sarà sempre lo stesso, si va avanti col 4-3-3 e a cambiare sarà l'esterno sinistro d'attacco:. Su 34 partite di campionato l'ex Sassuolo ne ha giocate una ventina da subentrato e dieci dal primo minuto, l'ultima da titolare è stato il ko con l'Atalanta alla fine di marzo.

- Dopo la trasferta di Udine, poi nel calendario del Napoli restano ancora due partite da giocare: a Firenze con la Fiorentina domenica 19 maggio, e in casa contro il Lecce nell'ultimo turno di Serie A in programma il 26 maggio. Il Napoli chiuderà il campionato al Maradona davanti al suo pubblico, sperando che dalle tribune possa arrivare la spinta per raggiungere il quarto posto.