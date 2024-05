Quante e quali partite salta Kvaratskhelia col Napoli

Alla vigilia della gara in casa dell'Udinese in programma domani alle 20.45,. Calzona non avrà a disposizione il georgiano per il posticipo di lunedì sera, l'ultima partita della 35a giornata di campionato: "Kvaratskhelia, in seguito ad un risentimento muscolare alla coscia sinistra accusato nell'allenamento di ieri - si legge in una nota ufficiale del club - ha svolto lavoro personalizzato in palestra".- Le condizioni del giocatore non preoccupano particolarmente lo staff medico, ma il problema muscolare verrà gestito con cautela e probabilmente il giocatore verrà risparmiato per la trasferta di Udine.. Il georgiano dovrebbe tornare a disposizione per la prossima partita del Napoli, in programma sabato 11 maggio in casa contro il Bologna alle ore 18.

- Dopo la trasferta di Udine quindi, poi nel calendario del Napoli restano ancora due partite da giocare: a Firenze con la Fiorentina domenica 19 maggio, e in casa contro il Lecce nell'ultimo turno di Serie A in programma il 26 maggio. Il Napoli chiuderà il campionato al Maradona davanti al suo pubblico, sperando che dalle tribune possa arrivare la spinta per raggiungere il quarto posto.