Infortunio Miretti, quante e quali partite può saltare con il Genoa

Getty Images

Dopo la sosta per le nazionali il Genoa riprenderà il campionato dalla partita casalinga contro la Roma, in programma domenica 15 settembre alle 12.30. Un lunch match in vista del quale l'allenatore rossoblù. Il centrocampista classe 2003 è arrivato in estate in prestito dalla Juventus ed è ancora in attesa del debutto ufficiale con la nuova maglia.- Mentre si allenava Miretti ha sentito dolore alla coscia e ha deciso di fermarsi subito.. Se non dovesse farcela, il centrocampista rientrerà nella gara successiva quando il Genoa giocherà in casa del Venezia domenica 21 settembre alle 15.

- Miretti, tra l'altro, era arrivato al Genoa portandosi dietro un problema fisico da quando era alla Juventus:con la maglia bianconera. Dopo qualche allenamento individuale per recuperare la forma aveva ripreso a lavorare con i compagni, prima del nuovo stop che lo tiene in dubbio per la Roma.