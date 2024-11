Infortunio Theo Hernandez, cosa filtra per Milan-Juventus

Getty Images

Nella vittoria della Francia con l’Italia in Nations League, sulla fascia sinistra della nazionale di Deschampsrimediata nella partita precedente - 0-0 contro Israele - alla vigilia della gara si è allenato a parte svolgendo un lavoro individuale in palestra, non è stato aggregato al gruppo e quindi già 24h prima della partita la sensazione era che non scendesse in campo.- Da capire, ora, se il giocatore sarà a disposizione di Paulo Fonseca per il big match del Milan contro la Juventus in programma sabato 23 novembre (ore 18) alla ripresa del campionato.per evitare che quella botta potesse diventare qualcosa di più serio. Al momento la sua presenza contro la Juve non dovrebbe essere a rischio.

- Theo Hernandez, nella gara in cui ha rimediato la contusione al ginocchio. Lo staff medico di Deschamps ha deciso di non rischiarlo nella sfida di San Siro contro gli Azzurri di Spalletti, ma di optare per uno stop precauzionale.- Con l’Italia lì a sinistra ha giocato, è stato uno dei migliori in campo entrando in tutti e tre i gol dei francesi: due assist a Rabiot per la doppietta dell’ex juventino, e con una punizione finita sulla traversa ha propiziato l’autogol di Vicario. 3-1 finale con Digne uomo-copertina, Theo Hernandez fuori e il Milan che - salvo sorprese - tira un sospiro di sollievo sulle condizioni del suo terzino.