Inghilterra, cercasi nuovo ct della nazionale: annuncio di lavoro sul web per candidarsi via e-mail

AFP via Getty Images

dopo la finale di Euro 2024 persa 2-1 con la Spagna. A tal proposito sul sito ufficiale della Football Association è stato pubblicato un annuncio di lavoro, in cui gli interessati alla posizione aperta possono candidarsi via e-mail entro il prossimo 2 agosto. - "Capo allenatore della squadra senior maschile dell'Inghilterra (NFCSGP0377).Divisione: tecnica maschile.Luogo: Centro nazionale di calcio, St George's Park.

Data di chiusura: 2 agosto 2024.Stiamo attualmente supervisionando un processo altamente mirato per nominare il prossimo allenatore della squadra senior maschile dell'Inghilterra.Il nostro processo di pianificazione della successione ha già identificato un numero di candidati; oltre a questo ci impegniamo ad aprire processi di reclutamento nel settore del calcio e siamo interessati ad ascoltare persone che soddisfano i seguenti criteri:- Guida e sviluppa la squadra maschile senior dell'Inghilterra per vincere un torneo importante ed essere costantemente classificata come una delle migliori squadre al mondo.

Fornire una leadership stimolante a un team tecnico multidisciplinare di livello mondiale con sede a St. George's Park.Sviluppare e mantenere forti rapporti con i club che impiegano giocatori qualificati inglesi.- Avrà una licenza Pro UEFA.Avrà una significativa esperienza nel calcio inglese, con un forte track record che ha ottenuto risultati in Premier League e/o nelle principali competizioni internazionali.Sarà un leader eccezionale che comprende e apprezzerà l'ambiente calcistico internazionale.Avrà esperienza nell'identificare, gestire e sviluppare con successo giocatori qualificati inglesi.

Sarà altamente resiliente e si sentirà a suo agio in un ruolo di altissimo profilo con un intenso controllo pubblico.Avrà una comprovata esperienza nella creazione di una cultura e di un ambiente di squadra positivi e ad alte prestazioni.Avrà forti valori personali e integrità e comprenderà e abbraccerà il ruolo che l'allenatore della squadra senior maschile dell'Inghilterra ha ispirato la nazione.- Mira alto.Raggiungere INSIEME.Abbraccia la DIFFERENZA.Se desideri registrare il tuo interesse e soddisfi i criteri di cui sopra, invia un'e-mail a mannie.neville@thefa.com

Questo è un indirizzo privato e se soddisfi tutti i criteri riceverai una risposta.La Federcalcio promuove l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione e accoglie le candidature di chiunque soddisfi i criteri. Se hai dei requisiti in merito al processo di reclutamento o di colloquio, specificali nella lettera di accompagnamento".