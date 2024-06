AFP via Getty Images

Inghilterra, clamoroso Shaw: non gioca da febbraio, è convocato ma non si allena. Ora può tornare a casa

un' ora fa



Tra i tanti capi d'accusa rivolti all'Inghilterra di Gareth Southgate dopo le prime due partite degli Europei in Germania c'è anche qualcosa che non ha a che fare col campo: si tratta della presenza alla rassegna continentale del terzino sinistro del Manchester United Luke Shaw, che è stato convocato nonostante non giochi una partita ufficiale dal 18 febbraio contro il Luton.



Shaw ha saltato le gare contro Serbia e Danimarca e, dopo la sua assenza all'ultima seduta di allenamento, è lecito pensare che non sarà disponibile neanche per l'ultimo impegno del girone contro la Slovenia. A questo punto, la decisione potrebbe anche essere quella di rispedirlo a casa prima della fase a eliminazione diretta, che i Tre Leoni, in testa alla classifica con 4 punti, giocheranno a meno di cataclismi.