Inghilterra flop? C'è un dato che condanna Southgate

Getty Images

va ma non convince. La squadra diha accumulato una vittoria e un pareggio contronelle prime due uscite agli. Quattro punti che le valgono la (quasi) qualificazione agli ottavi:e compagni non stanno brillando ma almeno stanno per ottenere l'obiettivo minimo.Per vincere il torneo però, unico reale scenario nel quale non si potrà parlare di fallimento, gli inglesi devono cambiare marcia. Il potenziale a disposizione del ct Southgate è spaventoso: oltre al già citato attaccante del, ci sono anche, solo per citarne alcuni. Una squadra fortissima che però non riesce a concretizzare.

C'è un dato eclatante.gli expected goal per loro). Alperò, a sorpresa, c'è proprio. La squadra dei Tre Leoni ha creatoexpected goal in due gare, troppo poco.