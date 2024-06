Inghilterra-Islanda: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Prove generali per l'di Gareth Southgate, una delle nazionali più accreditate per la vittoria di Euro 2024: i Tre Leoni affrontano l'del genoano Albert Gudmundsson, che non si è qualificata alla rassegna continentale a causa della sconfitta contro l'Ucraina nei playoff di marzo.: Inghilterra-Islanda: venerdì 7 giugno 2024: 20.45: Sky Sport Calcio: SkyGo, NOWInghilterra-Islanda sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, tramite abbonamento. A trasmettere la partita, in particolare, sarà il canale Sky Sport Calcio. In streaming, invece, Inghilterra-Islanda sarà visibile su SkyGo (app senza costi per i clienti Sky) e su NOW, scegliendo il pacchetto Pass Sport.

La telecronaca su Sky sarà affidata a Massimo Marianella.: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Gallagher; Saka, Bellingham, Foden; Kane.: Valdimarsson; Thorarinsson, Ingason, Gretarsson, Palsson; J. Gudmunds­son, Traustason, Haraldsson, Johannesson; Thorsteinsson, Gudjohnsen .