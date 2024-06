AFP via Getty Images

Inghilterra, Rooney: "Giochiamo male? Colpa di Guardiola"

45 minuti fa



Cresce il clima teso attorno alla nazionale inglese. La squadra di Southgate sta tutt'altro che convincendo agli Europei e, pur essendo passata agli ottavi da prima, sta attirando grosse critiche per la qualità di gioco che sta mostrando in Germania. Un grande ex dei Tre Leoni ha detto la sua: stiamo parlando di Wayne Rooney (120 caps e 52 gol con questa maglia), ora commentatore per la BBC. Neanche troppo velato, nelle sue parole c'è un duro attacco al tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, reo di aver modificato, in peggio, il calcio inglese.



IL PARERE - "L'Inghilterra non sta esprimendo un gioco bello e divertente, anzi... e la colpa è tutta di Pep Guardiola. Squadre come Belgio, Inghilterra e Olanda hanno il problema che tutti vogliono giocare verso il centro. Anche con un giocatore come Doku, che gioca sull'esterno, non va più sul fondo e non mette più un cross in area. Il gioco di oggi è molto più posizionale, tutti cercano di segnare il gol perfetto. Penso la colpa sia di Pep Guardiola, è stato lui ad inculcare questo pensiero", ha detto.