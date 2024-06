Getty Images

Inghilterra-Slovacchia, la MOVIOLA: gol annullato a Foden

Redazione CM

2 ore fa



L'Inghilterra affronta la Slovacchia nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2024. Nella moviola a cura di Calciomercato.com, gli episodi dubbi e le decisioni arbitrali più rilevanti.



Arbitro: Halil Umut Meler (TUR)

Assistenti: Emre Eyisoy (TUR), Kerem Ersoy (TUR)

Quarto uomo: Rade Obrenovic (SVN)

Var: Marco Fritz (GER)

AVAR: Christian Dingert (GER)



50' - GOL ANNULLATO ALL'INGHILTERRA - Apertura di Kane per Walker. Il terzino serve di prima Foden, che insacca. Ma il fantasista del Manchester City è in fuorigioco e dopo un breve check VAR viene annullata la rete.