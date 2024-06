Inghilterra-Slovacchia, rissa sfiorata tra Calzona e Rice: “Pelato di m....”

Shaun Botterill

Alta tensione al termine di, ottavo di finale didisputato alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen e vinto dagli inglesi per 2-1 dopo i tempi supplementari.Un risultato che lascia l’amaro in bocca in casa Slovacchia, con gli uomini diin vantaggio fino al 95’ e beffato dalla magia in rovesciata di Jude Bellingham prima del sorpasso definitivo di Harry Kane nei primi minuti del primo tempo supplementare.Al triplice fischio, l’ex allenatore del Napoli è andato verso il direttore di gara, l’arbitrio turco Meler, per chiedere spiegazioni su alcuni episodi del match.

Jude Bellinghams gesture to the Slovakian bench after he scoredpic.twitter.com/qwlUSa7Ocs — Football Fights (@footbalIfights) June 30, 2024

Una scelta che ha scaturito un parapiglia con Declan Rice, che non le ha mandate a dire al CT della Slovacchia.Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Rice avrebbe rivolto a Calzona frasi tutt’altro che carine. “Shut up” (“stai zitto”) e poi “pelato di m….”.Poi le scuse da parte del centrocampista inglese, che è andato da Calzona e gli ha stretto la mano.