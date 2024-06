AFP via Getty Images

Glivanno avanti, anche senza l'Italia.tocca a, altro match valido per gli ottavi di finale e cruciale per la definizione del prossimo avversario dellaai quarti. La squadra di Garetharriva all'appuntamento in un momento non ottimale, su cui pesano le critiche ricevute per un girone non eccellente, pur concluso al primo posto. Ecco che quindi i Tre Leoni sono chiamati a una reazione che può partire proprio dalla sfida di oggi a Gelsenkirchen. Dall'altra parte, però, la Slovacchia di Francescoha in testa l'obiettivo di centrare il miglior risultato della propria storia, migliorando l'esito del 2016 quando gli slovacchi uscirono agli ottavi contro la Germania. Si parte alle 18, in palio un posto tra le migliori 8 d'Europa.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Guehi, Stones, Trippier; Rice, Mainoo; Saka, Bellingham, Foden; Kane. CT SouthgateSLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Strelec, Haraslin. CT Calzona