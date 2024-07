Getty Images

Inghilterra-Svizzera, la MOVIOLA LIVE: Kane chiede un rigore

un' ora fa



L'Inghilterra sfida la Svizzera nel match valido per i quarti di finale di Euro 2024. Nella moviola a cura di Calciomercato.com, gli episodi dubbi e le decisioni arbitrali più importanti.



Arbitro: Daniele Orsato (ITA)

Assistenti: Ciro Carbone (ITA), Alessandro Giallatini (ITA)

Quarto uomo: Daniel Siebert (GER)

Var: Massimiliano Irrati (ITA)

AVAR: Paolo Valeri (ITA)

2° AVAR: Bastian Dankert (GER)



33' - Bellingham prova ad andarsene su Schär che lo ferma irregolarmente: primo giallo per la Svizzera. Schär non era diffidato.



15' - Episodio nell'area della Svizzera: Schär e Kane arrivano entrambi a gamba alta sul pallone. Il primo tocco è di Kane, mentre Schär prova ad allontanare il pallone, sfiorando l'attaccante inglese che cade a terra e chiede rigore. Il tocco di Schär su Kane è tuttavia minimo e il difensore svizzero tocca anche la palla, per Orsato non c'è niente.