Inghilterra-Svizzera, le pagelle di CM: Saka salva Southgate, Bellingham in ombra. Embolo, un'impresa sfiorata

: spettatore non pagante durante il corso di tutta la prima frazione, non può far nulla sul tap-in ravvicinato di Embolo. Quasi si lascia sorprendere dal corner diretto in porta di Shaqiri, ma si riscatta parando il rigore ad Akanji: braccetto di destra in appoggio a Saka, il giocatore di Guardiola è perfetto in ogni chiusura, tranne che colpevolmente in occasione della rete elvetica: piazzato al centro della difesa a 3 scelta da Southgate, date anche le sue condizioni non ottimali, rischia di decidere la sfida con la sua sfortunata deviazione che ha premiato Embolo

: rocciosa prestazione del difensore dei Villans, sempre attento e lucido nelle scelte da compiere. Contiene bene gli inserimenti dei centrocampisti svizzeri (dal 78': entra, dopo la disperazione del gol subito, per dare freschezza e movimento alla manovra offensiva inglese, ma offre pochi spunti da sottolineare): assente ingiustificato della partita (dal 78': non il migliore degli impatti sulla sfida dell'esterno del Crystal Palace): la giovane stellina del Manchester United è tra i più propositivi della formazione di Southgate. Tanta sostanza in mezzo al campo e alcuni buoni inserimenti in fase offensiva. Rischia di mettere il proprio marchio sulla partita, ma Xhaka gli nega la gioia (dal 78': al debutto in questi Europei, non è al top della condizione dopo il lungo infortunio che l'ha tenuto ai box)

: il solito Declan. Preciso in fase d'impostazione, attento in ripiegamento difensivo. Un perfetto scudo per la retroguardia britannica che quasi mette la propria firma sul match con una conclusione dal limite: mette qualità e tecnica in ogni sua accelerazione, le azioni più pericolose dell'Inghilterra partono dalla sua velocità sulla fascia. Crea spesso e volentieri superiorità numerica, facendo uscire di testa Aebischer. E' il più ispirato e si vede. Nel momento del bisogno, toglie le castagne dal fuoco con una conclusione che dà un bacino al palo e batte Sommer

: il futuro Pallone d'Oro si perde nella totale assenza di idee e di proposta di gioco da parte del proprio CT. L'Inghilterra non è il Real Madrid e Southgate non è senz'altro Ancelotti, ma da un calciatore di tale caratura ci si aspetta sempre una prestazione da trascinatore: il più criticato dalla stampa britannica, il più protetto dal proprio commissario tecnico. Il pupillo di Guardiola dà però ragione ai suoi detrattori, non incidendo in alcun modo alla fase offensiva della Nazionale di Southgate (dal 115': segna il rigore decisivo)

: non solo centravanti. Gira, si va a prendere il pallone a metà campo, smista, verticalizza, l'uragano fa un po' tutto - anche ripiegare in difesa e farsi ammonire -. Tranne ciò per cui è nato: segnare. (dal 109': strappa la sufficienza solo ed esclusivamente per il passaggio di turno, il minimo risultato, ma indispensabile verso il sempreverde "Coming Home" richiesto da una nazione intera. Per la semifinale, tuttavia, servirà riportare brillantezza ed entusiasmo, oltre che cambiare una proposta di gioco che strizza l'occhio al nulla cosmico

: una prestazione del tutto similare alla sua stagione all'Inter. Inoperoso per tutto il primo tempo, è incolpevole sulla rete di Saka. Ai supplementari, si supera su una conclusione di Rice: il primo ammonito della sfida si inventa un filtrante per Ndoye, decisivo per portare avanti gli elvetici. Tiene ottimamente a bada Kane: comanda la retroguardia con la classica leadership che lo contraddistingue. Sbaglia, però, il rigore decisivo che condanna la Svizzera all'eliminazione: meno compiti difensivi - anche se eseguiti alla perfezione - e tanto aiuto alla manovra offensiva della formazione svizzera. Si diletta in numerosi, quanto ottimi, traversoni verso l'area di rigore che, però, non vengono mai sfruttati dai compagni di squadra

: non si ricorda una sola azione da parte dell'esterno elvetico. Bloccato e bocciato (dal 64': ordinato, esegue i compiti richiestogli con solidità): il solito instancabile Remo. Viaggia per tutto il campo cercando ogni spazio per inserirsi. Lascia l'anima in campo (dal 118': appena entrato, impegna subito Pickford. Ci sono impatti peggiori su un quarto di finale): il geometra di Yakin è l'ancora di salvezza della Svizzera. Verticalizza, amministra e salva anche il risultato. Miracoloso l'intervento in scivolata su Mainoo

: tanta spinta e movimento sulla fascia di appartenenza, ma in fase di copertura soffre maledettamente le accelerazioni di Saka (dal 118': l'esterno del Bologna è sicuramente il più in ombra della triade offensiva scelta da Yakin nel corso della prima frazione. Si riprende e si accende nel secondo tempo servendo l'assist a Embolo (dal 98': solidità al servizio della zona nevralgica del campo): fa a sportellate con Konsa lungo il corso di tutta la sfida. Non gestisce sempre ottimamente i palloni, quasi non sembrando essere nella sua giornata ideale, ma il suo lavoro per la squadra viene premiato quando ci mette lo zampino per portare in vantaggio la Svizzera (dal 108': sfiora un eurogol direttamente da calcio d'angolo)

: la Nazionale di Luciano Spalletti ha ancora gli incubi a sentir nominare il suo nome, ma l'esterno dell'Augsburg non lascia il segno e si adatta alla mediocrità tecnica di questo quarto di finale (dal 64': entra, si fa ammonire e non lascia alcun altro ricordo alla sfida. Anzi, spreca anche qualche buona ripartenza): Dopo aver eliminato l'Italia, esce a testa altissima da quest'edizione degli Europei. La sua Svizzera offre un bel calcio ed è piena zeppa di talenti che possono forgiare un futuro brillante per i rossocrociati. Solo la lotteria dei rigori gli toglie la soddisfazione di raggiungere un risultato storico per la compagine elvetica