“Le critiche le ho sempre ricevute, ma vado avanti per la mia strada, fin quando sarò qui”: Lorenzo Insigne non ci sta, dopo aver salvato il Napoli con il Sassuolo, ci va giù duro. Prima rifiuta l'intervista a fine gara, poi si presenta davanti alle telecamere, in un misto di diplomazia e fermezza, sparando anche contro quel pubblico sempre pronto a puntargli l'indice. Basta andare sulla pagina Instagram del capitano azzurro per leggere, anche tra molti complimenti ed incoraggiamenti, quelle che sono le critiche anche di chi pretende addirittura che lasci la fascia acquisita da Hamsik solo qualche settimana fa. RAIOLA, ADL E UNA LUNGA PARTITA A SCACCHI - Il quadro legato ad Insigne è facilmente riassumibile: la scelta di affidarsi a Mino Raiola come procuratore è legata alla volontà di provare una grande squadra, superiore al Napoli dal punto di vista delle chance di vittoria. Ci sono PSG, Chelsea ed Atletico Madrid oltre al Barcellona che un gradimento lo hanno manifestato ed anche piuttosto concreto. Ci sarà un nuovo incontro per definire il prezzo per la cessione, quello che Raiola porterà in giro per l'Europa per capire se ci sono i margini di una cessione che potrebbe avere, ad una condizione, l'avallo di De Laurentiis. Ovvero, il patron ha fretta di chiudere Lozano, sa bene che il messicano del PSV potrebbe essere oggetto di asta internazionale e vuole evitare che accada per accontentare Ancelotti che stravede per Chucky. Raiola, allora, chiederà ad ADL di abbassare la soglia per la cessione di Lorenzo, cercando di stare sotto i fatidici 100 milioni che, ad oggi, non sembrano corrispondere al reale valore di mercato di Insigne. È appena iniziata una lunga partita a scacchi tra due giocatori fenomenali come Don Mino e Don Aurelio che solo nei prossimi mesi troverà il suo epilogo: ma, se prima Insigne per De Laurentiis era un incedibile, ora non è più considerato tale.