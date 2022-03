Tra i numerosi aiuti provenienti da tutto il mondo a sostegno dell’Ucraina, per aiutarla a combattere la guerra contro la Russia,L’azienda americana, cheha offerto al Governo ucrainoAttraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, è stato creato un sistema in grado di riconoscere l’identità delle persone in pochi secondi e di cuitra cui il Federal Bureau of Investigation, l'Immigration and Customs Enforcement e il Fish and Wildlife Service.che sono state recuperate da Internet e in particolare da siti come Facebook, Instagram, Flickr e Getty Images.il quale dispone di oltre 2 miliardi di ritratti che provengono dal principale social media russo VKontake., i rifugiati che sono stati separati dalle proprie famiglie, contrastare la disinformazioneIl database è in grado, non solo di risalire all'identità del soggetto anche in presenza di un danno facciale, ma riesce anche a interpretare i cambiamenti dovuti all’età e risulta essere più efficiente rispetto al prelievo delle impronte digitali.tuttavia risultano numerosi gli esperti che sostengono che abbia ancora molti limiti: non sempre, infatti, fornisce risultati corretti.. Infatti, in seguito a uno studio compiuto dal National Institute of Standards and Technology (NIST) per valutarne l’efficacia, è emerso che non risulta essere accurato quando si tratta di identificare visi non caucasici.. Ma un quarto dei russi vive nella parte asiatica, con abitanti, come tartari, kazaki e mongoli, che hanno caratteristiche tipiche di queste popolazioni.la quale, grazie al contratto siglato col governo dello Zimbabwe, vuole ottenere una base di dati molto più ampia in modo tale da migliorare l’algoritmo. Resta il fatto che questo tipo di servizi pongono dei problemi di privacy.. Il Garante della privacy, in febbraio, ha sanzionato l’azienda per 20 milioni di euro, ordinando alla società di eliminare i dati che riguardano soggetti stanziati in Italia. L’autorità ha anche vietato all’azienda di raccogliere ulteriormente i dati e di trattarli tramite il proprio sistema di riconoscimento facciale.