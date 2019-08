Ultima amichevole pre-campionato per l'Inter, che lunedì prossimo esordirà in campionato contro il Lecce. Questa mattina, alla Pinetina, i nerazzurri hanno ospitato il Gozzano, club di Serie C: 2-0 per i padroni di casa, con le reti di Romelu Lukau e Matteo Politano. Dopo il poker contro la Virtus Bergamo, dunque, il belga - partito titolare in tandem con Lautaro Martinez - timbra ancora il cartellino.



GLI UNDICI - Questa la formazione schierata dal 1' da Antonio Conte: ​Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lautaro, Lukaku. In panchina, invece, manca Joao Mario, possibile partente a stretto giro di posta. Presenti, invece, Padelli, Berni, Gagliardini, Dimarco, Ranocchia, Politano, Lazaro, Borja Valero, Barella, Dalbert, Esposito, Bastoni.