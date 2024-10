AFP via Getty Images

è la partita dei record. Gol a profusione, azioni a raffica e un 4-4 che difficilmente qualcuno avrebbe potuto pronosticare alla vigilia. Se per la Juventus i 4 gol subiti sono una circostanza che non si verificava da più di un anno (Sassuolo-Juventus 4-2),Per ritrovare una sfida in cui l'Inter ha concesso alla squadra avversaria 4 gol in Serie A, bisogna risalire al. Era un Napoli-Inter, valido per la 37a giornata di campionato e a imporsi fu proprio

Il collegamento tra quella sfida e quella tra Inter e Juve è doppio e passa attraverso il nome di. Se nel derby d'Italia sono arrivati dal polacco due gol dal dischetto, nel match del 2019 c'era anche. Insieme a lui, in gol per il Napoli anche Martens e Fabian Ruiz (doppietta), mentre per l'Inter aveva timbrato il cartellino Icardi.