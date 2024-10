ANSA - Inter a conoscenza dell'inchiesta. Milan, scoperto legame tra ultras rossoneri e clan di Napoli

Getty Images

Emerge un aspetto da sottolineare dalle carte dell'inchiesta milanese che ha già portato a ben 19 arresti tra individui appartenenti alle curve delle due società meneghine, Inter e Milan., come viene riportato da ANSA,. Un'intercettazione, che viene segnalata all’interno degli atti dal gip Domenico Santoro, tra Marco Ferdico, nel direttivo della curva interista e attualmente in carcere, e Massimiliano Silva, dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria, rende evidente come f. Il tema di discussione riguardava gli abbonamenti al secondo anello verde, svincolati dagli Irriducibili, scrive ANSA, gruppo estromesso a suon di intimidazioni. L’obiettivo era guadagnare il più possibile dagli stessi abbonamenti allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro. Ferdico, di fronte all'ipotesi che il numero uno Giuseppe Marotta e Gianluca Cameruccio confermassero il loro "rifiuto" sulla questione abbonamenti, aveva "avvertito Silva che in quel caso avrebbe preteso delle motivazioni". Sempre Ferdico avrebbe continuano a insistere per avere dalla società 1500 biglietti per la finale di Champions Leagye 2023 ad Istanbul, pretesi e ottenuti, da rivendere a prezzi maggiorati., per parlare delle criticità sorte per la vicenda dei biglietti" e avrebbe "appreso perfino le lamentele del calciatore turco per il comportamento della società".

, inoltre,. Tutte le varie circostanze, si legge dagli atti della Procura e riporta ANSA, saranno certamente approfondite.