Ansa - Inter e Milan, aperto un procedimento preliminare per i rapporti con gli ultras: cosa può succedere

E’ un’inchiesta particolarmente delicata quella condotta dalla Procura di Milano e che ha portato, nella mattinata di oggi, a, per pratiche illecite che vanno dall’estorsione ai legami con la ‘ndrangheta. Secondo quanto riferisce l’Ansa,per fare chiarezza se siano stati messi in atto comportamenti atti a prendere le distanze concretamente da certe pratiche criminali. E aver fatto tutto quello nelle proprie possibilità per difendersi dai tentativi di pressione esercitati dai capi ultras.In particolare, secondo quanto ricostruisce l’Ansa,Nell'ordinanza che la Procura di Milano ha emesso nei confronti dei 19 soggetti sottoposti a fermo, si parla di “contatti agevolatori” e di vari episodi come “”, un gruppo ultras. E ancora dei “continui rapporti con We Are Milano dietro cui si nasconde la gestione (occulta) di Andrea Beretta; il costante ingresso allo stadio di soggetti privi di tagliando, agevolato dalle pesanti intimidazioni nei confronti degli stewart, situazione che va avanti da anni e a cui nessuno pare essere in grado di porre rimedio”.Tra le vicende che hanno portato questa situazione all’attenzione delle autorità inquirenti ci sono infatti i rapporti e gli incontri che un esponente molto importante della Curva Nord interista, Marco Ferdico (attualmente in carcere), avrebbe avuto con l’ex giocatore nerazzurro Milan Skriniar e pure con l’allenatore Simone Inzaghi. Questa inchiesta nasce come conseguenza del gravissimo fatto di cronaca occorso il 4 settembre, ossia l’uccisione da parte di Antonio Bellocco, figura apicale del tifo organizzato interista legato ad una nota famiglia mafiosa calabrese, del capo curva Andrea Beretta, recentemente trasferito dal carcere di Opera a quello milanese di San Vittore per motivi di sicurezza.