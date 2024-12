Getty Images

Inter, Acerbi non è ancora pronto, Carlos Augusto verso il recupero contro il Parma

un' ora fa



L’Inter di Simone Inzaghi si è allenata in mattinata per preparare la sfida di venerdì contro il Parma di Pecchia, che arriva dalla bella vittoria contro la Lazio. I nerazzurri dovrebbero superare solo parzialmente i problemi in difesa, con Pavard ancora fermo ai box che ne avrà almeno per un mese e Francesco Acerbi che non sembra pronto al rientro.



CARLOS CE LA FA - L’unico recupero dovrebbe essere quello di Carlos Augusto, il brasiliano è tornato in gruppo è sembra aver riassorbito l’affaticamento muscolare che lo aveva messo fuori causa per la partita contro la Fiorentina.