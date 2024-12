Inter, calendario folle: rischia di giocare oltre 20 partite in 3 mesi. E non c'è un data per il recupero con la Fiorentina

Un incastro.videogioco che ha avuto il boom negli anni 90, che tutt'oggi ha diversi estimatori. Da venerdì 6 dicembre, giorno della sfida contro il Parma, al weekend 2 marzo, quando è in calendario il match contro il Napoli,. Tutte in tre mesi, considerando la Serie A, la Champions League, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia.Partiamo dalle partite, a oggi, sicure di essere disputate. Quelle già programmate, anche se per ora la Lega Serie A ha comunicato date e orari dei posticipi fino al 13 gennaio. In campionato italiano, dopo Parma, prima di Natale, l'Inter sfiderà Lazio (16 dicembre), Como (23 dicembre), poi prima di volare in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana è in programma la partita con il Cagliari (28 dicembre). A gennaio il primo appuntamento è contro il Venezia, al Penzo, il 12 gennaio, poi il 15 è in programma il recupero contro il Bologna (match rinviato per l'impegno in Supercoppa). Il 19 gennaio ecco l'Empoli, una settimana dopo è il turno del Lecce. A febbraio, il 2 febbraio, va in scena il derby contro il Milan, poi Fiorentina, Juventus e Genoa, il 23 marzo. A inizio marzo, il weekend del 2, la sfida con il Napoli di Conte.

- In Champions League l'obiettivo è chiudere tra le prime otto, per saltare un turno: l'Inter ha ancora tre partite in programma, il 10 dicembre contro il Bayer Leverkusen in Germania, il 22 gennaio contro lo Sparta Praga, in Repubblica Ceca e il 29 gennaio, in casa con il Monaco., in calendario il 11-12 febbraio (andata), 18-19 febbraio (ritorno). Uno scenario scontato se l'Inter chiuderà tra il 9° e il 24° posto.L'Inter sfiderà l'Atalanta il 2 gennaio, in caso di successo affronterà la vincente di Milan-Juventus, in programma il 6 gennaio.

Il 19 dicembre giocherà al Meazza contro l'Udinese, sfiderà la vincente di Lazio-Napoli il 5 febbraio, nei quarti di finale.