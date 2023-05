Daniele Adani, ex difensore e ora opinionista, ha parlato del ritorno del derby tra Inter e Milan, valido per un posto in finale di Champions League: "Quante ne abbiamo sentite quando dicevamo che Skriniar andava ceduto? Sembrava che ci volesse la respirazione artificiale senza di lui. Ora lui dov'è? Si sente la mancanza? Questo non perché lui non vale, ma perché l'Inter è forte come squadra. Darmian è uno applicato, ha sempre beneficiato del lavoro di squadra. Andava ceduto subito lo slovacco".