L'acquisto di Sime Vrsaljko e la trattativa a buon punto con Arturo Vidal rendono più sereno Luciano Spalletti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Le cose sono due: o Luciano Spalletti sabato sera non sapeva che la società gli stava per regalare a stretto giro di posta un paio di gioielli, oppure quelle parole hanno in qualche modo accelerato il processo. E siccome è difficile credere alla prima ipotesi, si può immaginare ora un allenatore certamente più sereno rispetto a Nizza. Perché al 31 luglio, con 17 giorni di anticipo sulla fine del mercato, la rosa dell’Inter è virtualmente completa. Di più: Vrsaljko e Vidal arrivano dopo Nainggolan, De Vrij, Asamoah e Politano. Sottotitolo comune: giocatori già pronti all’uso, un instant team che è pronto a reggere l’urto di un ritorno in Champions dalla quarta fascia. No, non ci siamo dimenticati Lautaro. Lui è un giovane. Ma che giovane…”.