Inter, ag. Agoumé: "Col Siviglia si chiude in 1-2 giorni, i club stanno definendo". Formula e cifre, i dettagli

Getty Images

. Crescenzo Cecere, intermediario, e Djibrill Niang, agente del centrocampista classe 2002 si sono presentati quest’oggi nella sede dell’Inter di viale della Liberazione per discutere dei dettagli all’affare. Niang ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio all’uscita dal quartier generale del club nerazzurro:“Sta andando tutto bene, speriamo di chiudere nel giro di 1-2 giorni. È quasi fatta, stiamo parlando. Ovviamente sarebbe contento di tornare al Siviglia, lì ha giocato 6 mesi e sarebbe felice. L'esperienza all'Inter è stata comunque positiva, ha imparato molto. L'Inter è un club molto importante e la Serie A è un campionato molto competitivo e per lui allenarsi con certi campioni e aver avuto allenatori come Antonio Conte e come Simone Inzaghi fin dai 17 anni gli è servito tanto. L'Inter è uno dei migliori club del mondo e se impari qui hai poi l'opportunità di giocare ovunque. Se un giorno potrebbe tornare? Certo, ama Milano, forse a 28-29 anni potrebbe esserci l'opportunità di tornare".

Anche Cecere ha parlato a margine dell’incontro con la dirigenza dell’Inter: "Stanno definendo tra i club, poi vedremo. La volontà del calciatore c’è. Sono discorsi tra i club e nelle prossime ore si definirà tutto”.Nei prossimi giorni, Lucien Agoumé diventerà ufficialmente un calciatore del Siviglia. Il club andaluso e l’Inter hanno raggiunto l’intesa per il passaggio a titolo definitivo del centrocampista classe 2002 per 5 milioni di euro e il 50% sulla futura rivendita. L'accordo lascia la possibilità al club andaluso, entro una data specifica del prossimo anno, di versare altri 4 milioni per acquistare un ulteriore 40% e lasciare ai nerazzurri solo il 10% sulla futura rivendita.