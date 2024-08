Inter, Taremi si infortuna: cosa si è fatto, quanto starà fuori

Inter via Getty Images

Intoppo per. Mehdisi ènella giornata di ieri: uno stop di naturache dovrebbe tenerloL'iraniano exnon ci sarà sicuramente nell'amichevole a. Venerdì 2 agosto infatti le due squadre nerazzurre si sfideranno all'Arena Garibaldi alle 19:30, sulle due panchine ci saranno i due fratelli, Simone e Filippo.Nella giornata di mercoledì aveva saltato la partitella per precauzione e anche l'indomani non si è allenato per lo stesso fastidio muscolare.Arrivato da parametro zero, Taremi stava convincendo in questa sua prima pre season in nerazzurro.confermandosi un centravanti di sicuro affidamento e dai grandi numeri. Nei due anni precedenti aveva messo a segnocon i portoghesi.

- Ad annunciare lo stop per Mehdi Taremi è stata la stessa Inter I campioni d'Italia in carica hanno pubblicato una nota in cui si riporta che "il giocatore si è sottoposto a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di. Gli esami hanno evidenziato un. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana".