affronta a Monza il quinto e penultimo test del suo precampionato: i detentori del titolo italiano, guidati da Simone Inzaghi, hanno inserito in rosa Taremi e Zielinski che stavano prendendo le misure prima di fermarsi per infortunio. Stasera, contro una delle quattro big d'Arabia, l'del nuovo allenatore Laurent Blanc e delle stelle Kanté e Benzema, sarà l'occasione di vedere qualcosa di molto vicino all'Inter che comincerà il proprio campionato 2024/25 contro il Genoa.Riecco Marcustra i nerazzurri, in un momento in cui è fuori causa anche Arnautovic. A Calhanoglu le redini del centrocampo in una sfida con, l'ex Liverpool. Dall'altra parte,è supportato in avanti dae l'ex Roma. E' un rendez-vous anche tra Simone, tecnico dell'Inter, e, centrale italo-brasiliano che proprio l'allenatore piacentino ha lanciato quando sedeva sulla panchina della Lazio.

: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Correa, Thuram.: Rajkovic; Alsqoor, Almusa, Luiz Felipe, Kadesh; Fabinho, F. Alghamdi, Alnashri; Diaby, Benzema, Aouar.