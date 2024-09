Inter, allarme Zielinski con la Polonia: "Ho chiesto il cambio per un problema al tallone"

La Polonia espugna Hampden Park, a Glasgow, e apre la nuova Nations League con un successo per 3-2 in casa della Scozia. Una sfida con tanti calciatori della Serie A protagonisti, con ben tre reti firmate dagli ‘italiani’ Gilmour, McTominay e Zalewski, con quest’ultimo che ha deciso la gara con il calcio di rigore trasformato in pieno recupero. All’indomani della sfida, però, a lanciare l’allarme è. Il centrocampista dell’Inter ha accusato un problema fisico, come ha lui stesso rivelato ai media polacchi. Il calciatore nerazzurro ha chiesto il cambio all’82’ e ha svelato di aver accusato un problema fisico:“Ogni vittoria in Nazionale ha un sapore speciale, ma questa partita avrebbe dovuto essere diversa. Dovevamo solo iniziare il secondo tempo in modo diverso, segnare subito il terzo gol e sarebbe andato tutto meglio. Ma abbiamo dovuto lottare fino alla fine, la cosa più importante è che siamo riusciti a vincere"“Sapevo già da tempo che sarebbe potuta accadere una cosa del genere. Il vice allenatore Sebastian Mila è venuto a Milano e mi ha chiesto se fossi stato pronto nel caso ci fosse stata quest'esigenza. Ho risposto che non c'erano problemi”.“Abbiamo molti ragazzi di estro e fantasia a centrocampo. Oggi la nostra seconda linea era leggera e tecnica, ottima cosa. Non ho mai giocato in una formazione così tecnica in nazionale. A volte abbiamo giocato con Szymanski o Urbanski, ma oggi il nostro centrocampo era il più fantasioso, il migliore tecnicamente e il più leggero. Sorrido quando ne parlo perché è divertente giocare con compagni così tecnici".