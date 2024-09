Inter, Carboni divide: neanche in panchina con l'Argentina, come è partito al Marsiglia di De Zerbi

che crea dibattito. Esordire nellaè un privilegio per pochi.e un altro Lionel un po' meno famoso, Scaloni è stato attirato dal suo elegante tocco di palla, unito a delle invidiabili doti atletiche. Nell'ultima gara di qualificazione ai Mondiali 2026 vinta 3-0 col Cile,Il prossimo appuntamento con la nazionale albiceleste è in calendario. Dove ha da poco iniziato una tappa importante della sua carriera, che può prendere una svolta in un senso o nell'altro.

Dopo averdi euro. Cifre importanti per un giovane classe 2005, che non ha ancora convinto tutti.e sarà una figura importante nel percorso di crescita del ragazzo. Autore di, dove l'allenatore italiano ha iniziato la carriera da calciatore professionista in Serie B nella stagione 1998/99, in prestito dal Milan.

Dopo aver saltato la prima giornata di Ligue 1, nei due turni di campionato seguenti. Alla ripresa in calendario sabato 14 settembre l'OM ospita il Nizza. Intanto il numero 7 fa discutere ie non lo vedono nella formazione titolare.Di certoe sgomitare per guadagnarselo. Perché è vero chedietro alla punta centrale, ma la concorrenza non manca. Infatti nell'ultimo scorso mercato estivo all'OM sono arrivati Wahi,, autori rispettivamente di 1 e 2 reti a testa. Tutti compagni di squadra, ma anche rivali di Carboni per un posto.