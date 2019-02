L'Inter è il club che è più vicino all'acquisto in vista della prossima stagione di Ivan Rakitic. Il centrocampista di proprietà del Barcellona vuole cambiare aria e ha la Serie A nel destino nel corso degli ultimi anni anche Juventus e Milan hanno infatti provato a strapparlo al club catalano. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nel 2016 i bianconeri hanno pensato a lui per sostituire il partente Pogba. nel 2017, invece, sono stati Fassone e Mirabelli a tentare il colpo salvo poi virare, per le esose richieste per il suo cartellino, su Lucas Biglia.