Inter, Arnautovic e Correa rimangono in stallo: spunta l'ipotesi rescissione

Un’altra settimana di lavoro per preparare al meglio l’esordio in campionato contro il Genoa, la prima con lo scudetto al petto e la seconda stella da sfoggiare sulla maglietta. Ma anchedi Simone Inzaghi, che quello che doveva fare lo ha praticamente fatto per allestire un organico che si mantenga competitivo su più fronti, con gli arrivi di Taremi e Zielinski a parametro zero e del secondo portiere Josep Martinez dal Genoa per 13,5 milioni più bonus. Ma cheche completi, numericamente e per caratteristiche, il reparto offensivo nerazzurro.- Gira che ti rigira, il discorso ritorna suche alimentano i rimpianti della dirigenza interista per aver puntato su due calciatori costati non poco ma dalla resa sul campo decisamente insoddisfacente. Due giocatori per i qualiAcquistato per 30 milioni di euro dalla Lazio, un ingaggio da 3,5 milioni netti (circa 6,5 lordi) e reduce da un’esperienza fallimentare in prestito al Marsiglia, Correa ha respinto per il momento le avances arrivate da alcuni club sauditi; pagato 8 milioni al Bologna, 35 anni sulla carta d’identità e uno stipendio non indifferente (3,5 netti), Arnautovic ha scelto invece di non prendere in considerazione gli interessamenti dalla Turchia.- Situazioni intricate e complicate da gestire, perché per Simone Inzaghi le prime scelte dichiarate sono i confermatissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram e un’alternativa di primissimo livello come Mehdi Taremi, mentreA riferirlo è Libero, che pone l’attenzione anche sulla più recente grana rappresentata da Martin Satriano: il classe 2001, prossimo a fare ritorno al Brest, questa volta a titolo definitivo dopo i prestiti dell’ultimo anno e mezzo, porterebbe in dote qualcosa come 6 milioni di euro. Ma al momento di definire la trattativa col club francese l’uruguaiano ha traccheggiato e non è da escludere che possa attendere l’arrivo di offerte più allettanti.