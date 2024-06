AFP via Getty Images

Inter, Arnautovic: "Futuro? Resto, ho ancora un anno di contratto. Critiche? Mi sono calmato un po'"

Marko Arnautovic, attaccante dell'Inter, è intervenuto a 90minuten per parlare della sua stagione e di quello che sarà il suo futuro: "Penso che la stagione sia andata bene. Sono stato un po’ sfortunato con gli infortuni. Quando ho giocato, ho fatto la mia prestazione. Adesso va di nuovo tutto bene. Futuro? L'ho detto così tante volte, ho ancora un anno di contratto e resterò sicuramente fino ad allora. Poi vedremo".



CRITICHE A INIZIO CARRIERA - "Un bilancio della carriera? Cosa vuoi sentirti dire adesso? Vuoi che ti dica che sono insoddisfatto della mia carriera? Della scelta di andare in Cina? Cos'altro sarebbe successo? Altrimenti sarei andato al Real Madrid? No, sono contento della mia carriera per come è andata. I giornalisti si sono resi conto che non sono una persona negativa, prima sono stato giudicato male. Quando diventi padre, cambi. Sono ancora quello che ero quando ero più giovane e ho ancora voglia di divertirmi. Sono anche molto diretto. In questo non penso che sia cambiato molto, ma sicuramente mi sono calmato un po’ con il passare degli anni".