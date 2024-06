Oaktree vuole aprire un ciclo all'Inter, obiettivi Scudetto e Champions: il piano tra mercato, brand e stadio

Getty

. Dopo la nomina di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’area sport nerazzurra, come presidente della società di Viale della Liberazione e conseguente composizione del nuovo Consiglio d’Amministrazione, ecco che la proprietà americana è decisa nel dare una forte sterzata e accelerata sul piano sportivo e sul futuro della squadra campione d’Italia.– sui quali il club nutre assoluta fiducia di arrivare alla fumata bianca entro un breve lasso di tempo –Oaktree vuole porre basi solidi per un futuro di grandi successi a tinte nerazzurre. Il lato sportivo sarà di fondamentale importanza per il fondo a stelle e strisce, desideroso di alzare l’asticella e portare l’Inter verso nuovi lidi densi di gloria. L’ambizione è estrema.

, il primo dopo la seconda stella arrivata grazie al successo per 2-1 nel derby contro il Milan,, provando, in primis, a migliorare il risultato raggiunto quest’anno – eliminazione agli ottavi di finale per mano dell’Atletico Madrid ai calci di rigore – e, in segundis, a superare lo scoglio rappresentato da Istanbul e dalla sconfitta del giugno 2022, quando i nerazzurri persero la finalissima contro il Manchester City. Il sogno, dunque, rimane tornare a vincere in Europa. Come riporta La Gazzetta dello Sport,, prima di innalzare ulteriormente il livello e puntare al titolo continentale.

Chiusi da tempo gli arrivi di Taremi e Zielinski, a Simone Inzaghi sarà regalato anche un portiere di prima fascia - oltre che di prospettiva - (come Bento oppure Okoye) così da affiancare a Sommer un giocatore di assoluta affidabilità. Poi ci sarà sicuramente un innesto nel reparto offensivo (visto l’addio sempre più probabile di Alexis Sanchez),, anche se molto dipenderà dalla situazione Arnautovic, non incedibile per la dirigenza campione d’Italia.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, si proverà a sondare sempre più il mercato americano a caccia di nuovi sponsor e nuova visibilità. Infine, sarà fondamentale chiudere il dossier stadio, considerato imprescindibile dalla proprietà.