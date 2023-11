Alla vigilia della sfida di Champions contro il Salisburgo,, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa."Mi sento bene, è stato un periodo difficile per me anche dal punto di vista mentale perché non sono abituato agli infortuni. Ho grande voglia e cercherò di aiutare la squadra"."Questa domanda è per l'allenatore, non per me. Se il tecnico mi mette in campo io do il meglio. Abbiamo un attacco molto forte e chi si merita di giocare, gioca. Ma questa domanda deve essere rivolta all'allenatore. È una partita che mi dà motivazioni perché sono tornato a casa, ma sono qui per vincere la partita. Dopo e prima siamo amici, ma quando si gioca, si gioca per vincere"."Grandi emozioni, sono austriaco e torno per giocare una partita a livello di club. Come ho detto prima, dobbiamo cercare di qualificarci al di là dei rapporti di amicizia, che ci sono prima e dopo la partita"."Il Salisburgo è una squadra di qualità, giovane e ben allenata. Hanno fatto bene negli ultimi anni, ma siamo qui per vincere la partita"."Io non posso dire che siamo i più forti, facciamo le nostre cose settimana per settimana seguendo il mister. Abbiamo fatto un ottimo lavoro fino ad ora, ma il campionato è appena iniziato e manca ancora tanto. Siamo preparati a tutto".