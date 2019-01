La Gazzetta dello Sport spiega come l'Inter del prossimo anno potrebbe molto diversa da quella che terminerà la stagione in corso. Questo è quanto scrive la "Rosea".



“Tra contratti da rinnovare o in scadenza, è normale attendersi in estate uno scossone, anche perché il numero dei partenti oggi batte quello dei confermati 11-8. Salvo sorprese sono sicuri di restare Icardi, Skriniar, Brozovic, Handanovic, Asamoah, De Vrij, Lautaro e Politano, che l’Inter dovrà riscattare per 20 milioni dal Sassuolo. Questa sarà la base da cui ripartire, al netto delle probabili offerte indecenti che in estate potranno arrivare soprattutto per Skriniar e Brozo. Ma un grande progetto non può prescindere dai grandi giocatori”.