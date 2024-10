Getty Images

Inter, Asllani si allena in gruppo

Pasquale Guarro

20 minuti fa



Al rientro da Berna c’è una buona notizia per l’Inter: Kristjan Asllani si allena insieme al resto della squadra. Il centrocampista albanese è stato fuori per un colpo rimediato in allenamento, un trauma contusivo che aveva comportato una leggera distorsione a carico del collaterale. Un imprevisto che ha costretto Inzaghi ad adattare Barella come play davanti alla difesa sia contro la Roma che contro lo Young Boys, visto che Calhanoglu aveva alzato bandiera bianca proprio allo stadio Olimpico, dopo 12’ di gioco.



ASLLANI IN GRUPPO - Domenica alle 18 andrà invece in scena Inter - Juventus e l’interrogativo degli ultimi giorni è stato proprio questo: chi giocherà per l’occasione come play? Asllani riuscirà a recuperare? L’albanese svolgerà dei test sia oggi che domani, nei giorni scorsi il dolore sembrava potesse impedirgli un rapido recupero ma il fatto che questa mattina Asllani abbia lavorato insieme al resto del gruppo apre a un moderato e lucido ottimismo. Con l’albanese a disposizione Inzaghi cambierebbe nuovamente il centrocampo, spostando Barella nella solita posizione di mezzala di destra e ovviamente con il solito Mkhitaryan a sinistra. L’eventuale recupero di Asllani consentirebbe infine anche a Calhanoglu di recuperare con maggiore serenità.