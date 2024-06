Getty Images

L'Inter è pronta a blindare con dei nuovi contratti (più ricchi e più lunghi) l'allenatore Simone Inzaghi, il capitano Lautaro Martinez e il vice capitano Nicolò Barella. Diversa è la situazione diha dichiarato a Sky Sport:, è felice di restare qui perché si trova bene. Al di là della sua situazione contrattuale, che andremo a vedere. Poi magari anche lui avrà altre opportunità, ma è un giocatore dell’Inter e noi siamo contenti dei nostri giocatori. Se ci fossero nuove proposte, ne parleremo con lui".

e l'idea di percorrere la strada intrapresa da qualche anno.Vogliamo da subito essere competitivi perché siamo i campioni in carica e le altre squadre si stanno rinforzando".(classe 2005), reduce da un prestito al Monza: "Vederlo nei preconvocati dell'Argentina per la Copa America è motivo di grandissimo orgoglio, perché è cresciuto nel nostro settore giovanile insieme ai suoi fratelli.Io penso a sviluppare i ragazzi che abbiamo,

. In questa stagione ha segnato 4 gol e servito 6 assist in 26 presenze. In tre anni in maglia nerazzurra ha segnato 11 gol e servito 20 assist in 132 presenze con 11 cartellini gialli e un'espulsione.- Intanto staseranell'amichevole che l'Olanda gioca a Rotterdam con il Canada, dove invece l'altro esterno interista Tajondall'inizio sulla fascia destra offensiva.