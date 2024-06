Inter, idea Ndoye se parte Dumfries: la richiesta del Bologna per venderlo

Getty Images

sta guardando al mercato degli esterni alla ricerca di potenziali sostituti di. L'esterno olandese sta trattando il rinnovo dell'attuale contratto in scadenza 30 giugno 2025 e la distanza fra le parti è oggi molto ampia con il club che valuterà anche le offerte che dovessero arrivare per lui dal mercato.Per sostituirlo sono tanti i nomi attenzionati a partire da Sugawara, passando per Holm e ora anche a. Secondo quanto riportato da Sky i nerazzurri hanno già avuto un contatto esplorativo con il club emiliano che però ha risposto con

Cifra ad oggi ritenutaperché l'esterno svizzero dovrebbe anche essere adattato in un ruolo non suo passando da attaccante alto in un 4-2-3-1 ad un centrocampista a tutta fascia in un 3-5-2.