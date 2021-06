Intervistato da Sky, direttamente dal Grand Hotel di Rimini, il direttore sportivo, ha fatto chiarezza sul mercato dei nerazzurri. Sul placo () ha parlato anche dell'operazione Kondogbia e sull'acquisto, sfumato, di Pessina.“Le vostre trasmissioni sono molto rapide, bruciate i tempi. Stiamo parlando con il PSG ma siamo un attimo distanti dal poter chiudere le cose. Prendiamoci il nostro tempo e ne parleremo quando tutto sarà definitivo”.“Assolutamente, l’idea è quella di sacrificare un calciatore tra quelli che il mercato può chiedere. Hakimi è il più vicino e non dovremmo andare oltre. Poi ci muoveremo su altre cessioni e mancano due mesi per centrarle”“È una cosa avvenuta per una situazione particolare avvenuta a Cristin. Aspettiamo Eriksen, sarà un percorso lungo da affrontare insieme e gli daremo tutto il tempo che gli serve. Poi siamo l’Inter e dobbiamo pensare anche al bene del club, per cui sfruttare le opportunità che il mercato offre”.“Posso solo dire che tutta Italia lo apprezza per le qualità e per la serietà. Lo conosco dal settore giovanile e credo che per un po’ di tempo se lo godrà il Sassuolo. In questo momento non siamo nelle condizioni di presentarci per Raspadori in modo serio, anche perché abbiamo un parco attaccanti completo”.“Hakimi è ancora un calciatore dell’Inter, inutile parlare di sostituti. Ci faremo trovare preparati se dovesse partire”.“Abbiamo portieri di qualità per il presente e per il futuro. Stankovic è fortissimo e anche Brazao farà presto parlare di sé perché è molto valido”.