Inter, Baccin in Germania: occhi su Ndoye, il punto sulle alternative Sugawara e Cash

Gli Europei sono una vetrina che l'Inter non può assolutamente ignorare, le diverse partite in calendario offrono la possibilità di monitorare calciatori che durante il resto della stagione non sono così comodamente raggiungibili. Tutto concentrato in Germania, e allora tanto vale prendere un volo e prenotare qualche spostamento interno. Così ha fatto, calciatore che i nerazzurri hanno seguito con costanza nel corso della stagione appena terminata. È stata sicuramente l'occasione per tenerlo d'occhio in una manifestazione internazionale per testarne anche la personalità, ma i dubbi su un suo impiego a tutta fascia persistono.

- L'Inter apprezza e tiene in considerazione le qualità tecniche di questo ragazzo, ritenendolo però maggiormente adatto ad altri sistemi di gioco. Scommettere su di lui significherebbe rischiare molto, visto e considerato che, cifra tutt'altro che accessibile. Le riflessioni sono d'obbligo, così come le analisi che poi gli uomini mercato faranno insieme a Simone Inzaghi. Per adesso possiamo parlare solo di valutazioni, visto ched'opera.

- L'olandese continua a mandare messaggi di apertura al club, ma la verità è che al momento tutto è in stand-by e una proposta da una ventina di milioni farebbe seriamente vacillare i nerazzurri. Nella lista dei suoi possibili sostituti c'è anche Ndoye (classe 2000), così come continua a piacere pure il suo coetaneoGli Europei potrebbero regalare nuove ispirazioni.