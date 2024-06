Inter, il futuro di Dumfries può prendere una piega "inaspettata": a breve un nuovo summit

, così come per molti suoi colleghi impegnati negli Europei,A dopo la metà di luglio, nella migliore delle ipotesi per la sua Olanda., rispetto allo scorso inverno,Una cifra che soltanto fino a pochi mesi fa veniva ritenuta insufficiente - i procuratori dell’ex PSV puntavano a sfondare il muro dei 5 milioni - ma che oggi, alla luce delle poche alternative concrete procurate dai movimenti di mercato fuori dall’Italia, non viene vista più come “irricevibile”.Nella stagione conclusa con la conquista della terza Supercoppa consecutiva ma soprattutto dello Scudetto numero 20 della storia nerazzurra, Dumfries ha perso certamente un pizzico di protagonismo in favore di Darmian nel ruolo di esterno destro - l’olandese è stato titolare in 19 partite sulle 34 presenze totali in Serie A, 4 su 6 in Champions League - mauna delle squadre che ha sondato la possibilità di presentare un’offerta a Dumfries,. La formazione allenata da Emery sarà sì in Champions ma ad oggi non è un club lontanamente paragonabile per dimensione raggiunte all’Inter. Ecco perché, salvo colpi di scena e la presenza sullo sfondo di società di profilo superiore, tutto porta a pensare che nelle prossime settimane si entrerà nel vivo delle discussioni per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.dal mercato.