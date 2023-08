Sono giorni caldi per il mercato dell', che dopo un periodo di stallo dovuto all'affaire Lukaku, sembra ritrovare la strada. I nerazzurri sono, ma ancor più a chiudere, mentre permane l'. La pista che in queste ore sembra, altro indizio che spinge l'InterIn casa Arsenal si registra uno stop importante, che riguarda in particolare, perno centrale del reparto offensivo di Mikel Arteta. Il giocatore è infatti statoche lo ha costretto a. Come specificato dallo stesso Arteta, questo si traduce in un periodo di stop:ha chiarito il tecnico spagnolo in conferenza stampa. E così, sebbene lo stesso tecnico abbia ribadito che, è inevitabile che l'incertezza legata allo stop del brasiliano metterà. O almeno le rallenterà per permettere alla proprietà di fare le dovute considerazioni. Risultato: ogniCon Scamacca, l'intesa col giocatore c'è e tutti gli indizi spingono. Resta peròtra l'offerta presentata dai nerazzurri al West Ham - circa- e la richiesta degli Hammers, fissa a. Un gap di 5 milioni che nei prossimi giorni dovrebbe essere ridotto, così da consegnare ad Inzaghi il tanto agognato attaccante. Un colpo che però arriverà con ogni probabilità. Per il primo si attende la fumata bianca, per il secondo il weekend potrebbe dimostrarsi decisivo.. Balogun ora rimane sullo sfondo, mentre si scalda ulteriormente - se non lo fosse già abbastanza - la strada che conduce al centravanti italiano del West Ham.