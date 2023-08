Alvaro Morata è sempre nei pensieri delle big della Serie A. Nelle ultime ore sembra riprendere quota l’opzione Juventus - per quella che sarebbe la terza esperienza in bianconero - con il possibile ritorno in bianconero dello spagnolo sceso da 5 a 3 volte la posta. Tuttavia, sull’attaccante dell’Atletico Madrid, sono in vantaggio ancora Inter e Roma, sempre alle prese con il problema centravanti: nerazzurri e giallorossi sono offerti entrambi a 2,75, mentre è molto lontano il Milan, a inizio calciomercato interessato all’acquisto di Morata, visto ora a quota 15.