Inter, banco di prova al Friuli: l’accusa è quella di pancia piena. Inzaghi prova Bisseck e Frattesi

(soltanto due finora) e placare l’emorragia di risultati che in questo avvio di stagione ha portato a due pareggi e una sconfitta nelle prime 5 di campionato.visto che la seconda stella sembra aver placato la fame di qualcuno. Insomma, è tempo di risposte e al Friuli ci saranno quasi tutti i titolari, a conferma di quanto sia necessario spostare nuovamente il focus al campionato.

La vera novità potrebbe riguardare la difesa, nel giorno della rifinitura, infatti, Inzaghi ha provato tra i titolarile sue sbavature sono costate care e forse è giunto il momento di dare fiducia al gigante tedesco, più in forma rispetto a Pavard, ma anche lui colpevole di un brutto errore a Genova. Da quel momento Bisseck non ha più messo piede in campo in Serie A, ma di mezzo c’è stata l’ottima prestazione di Manchester.

A centrocampo mancherà invece Nicolò Barella per infortunio e le indiscrezioni lasciavano pensare che a Udine potesse sostituirlo Zielinski. In rifinitura è stato invece impiegatoche dopo i gol in nazionale nella scorsa sosta, non ha saputo sfruttare l’entusiasmo del momento per ripetere le stesse prestazioni anche in nerazzurro.Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.